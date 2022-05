Louise THOLLÉ

Après 7 années d’expériences réussies en tant que décoratrice d’intérieur au sein des 3 groupes européens leader du secteur (Akzonobel, PPG et Tollens-Matéris), je cherche aujourd’hui à donner une nouvelle direction à ma carrière, en m’orientant vers le Visual Merchandising et l’aménagement d’espaces de ventes.



Créative, dynamique et impliquée, je dispose de qualités relationnelles, qui, ajoutées à mes compétences techniques et à mon expérience, me permettent d’apporter le conseil recherché par le client, sans perdre le sens du commerce.



Forte d’une 3ème place au Concours Européen de Création de Vitrines (organisé par Casadéco Casélio), et dotée d’un sens inné pour l’harmonie des matières et des couleurs, je suis aussi à l’aise dans l’environnement de la mode vestimentaire que dans celui des arts de la maison.

Ainsi, dans l’optique de la mise en avant des différentes collections que vous proposez, je saurai révéler les produits sous leurs meilleurs aspects, au travers de vitrines valorisant à la fois l’enseigne, l’objet, et le client.





Mes compétences :

Décoration

Home staging