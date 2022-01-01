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Louise TUBIANA

NEUILLY SUR SEINE

En résumé

J'ai 60 ANS. SANS EMPLOI DEPUIS LE 30 OCTOBRE 2015 DU A LA LEGERETE D'ENTREPRENEURS QUI N'ONT PAS PEUR DE DEBAUCHER ET LICENCIEE UNE SENIOR POUR FAUTE DE TRESORERIE. AUJOURD'HUI JE SUIS A LA RECHERCHE D'UN POSTE DE RESPONSABLE SERVICE INDEMNISATION OU BIEN DE CHARGEE DE CLIENTELE. MON EXPERIENCE DE 40 ANS EN ASSURANCE PARTICULIEREMENT AU SEIN DE DIVERS CABINET DE COURTAGE. J'INVITE TOUT DIRECTEUR DE CABINET DE COURTAGE OU AUTRE A PRENDRE CONTACT AVEC MOI AU 06.15.75.49.01. A L'AVANCE JE VOUS REMERCIE.


Mes compétences :
Construction
Opéra
Microsoft Word
Microsoft Outlook
Microsoft Excel
Lotus 1-2-3
IBM AS400 Hardware

Entreprises

  • Groupe AON - Conseil CONSTRUCTION

    maintenant

  • CABINET DE COURTAGE EN ASSURANCE - RESPONSABLE POLE ASSURANCE

    2015 - 2015 ASSURANCES & CONSEILS - COURTIER
    immeuble - gestion COURTAGE (DRV EXPERTISE, RDV
    CLIENTELE, CONSEILS CLIENTELE, COMMERCIALE)

  • ASSURANCES ET CONSEILS - GESTIONNAIRE SINISTRE SENIOR

    2011 - 2015 Conseiller spécialisé Production Construction - Département construction
    Conseiller spécialisé Sinistre et Production - Département immobilier

  • Groupe Léonard de Vinci - Responsable administrative et commerciale

    2007 - 2008

  • Agent AXA - Chargée de clientèle

    2007 - 2007

  • GROUPE GESTRIM - Copropriété Assistante & gestionnaire de dossiers sinistres

    2006 - 2006

  • GROUPE GESTRIM - Agent Sinistres

    2004 - 2005 Direction des opérations financières
    & Production - Département Risques et Assurances

  • GROUPE GESTRIM - Assistante gestionnaire de dossiers sinistres

    2004 - 2004

  • CABINET BRH ASSURANCES - Technicienne

    2003 - 2004

  • CABINET BRH - Responsable Administrative et Commerciale

    2002 - 2003 RESPONSABLE POLE IMMOBILIER

  • CABINET DE CLARENS - Technicienne

    2001 - 2002 Assureurs conseils
    sinistre - Département Immeuble

  • CABINET MOREL - Expert

    2000 - 2001 auprès des compagnies d'assurances
    Assistante d'expert

Formations

  • Voir CV

    Voir Le Cv 1970 - 2010 AF2A - « Mieux comprendre la Construction (particularité en sinistre CONSTRUCTION) »

Réseau