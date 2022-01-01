Louise TUBIANA

J'ai 60 ANS. SANS EMPLOI DEPUIS LE 30 OCTOBRE 2015 DU A LA LEGERETE D'ENTREPRENEURS QUI N'ONT PAS PEUR DE DEBAUCHER ET LICENCIEE UNE SENIOR POUR FAUTE DE TRESORERIE. AUJOURD'HUI JE SUIS A LA RECHERCHE D'UN POSTE DE RESPONSABLE SERVICE INDEMNISATION OU BIEN DE CHARGEE DE CLIENTELE. MON EXPERIENCE DE 40 ANS EN ASSURANCE PARTICULIEREMENT AU SEIN DE DIVERS CABINET DE COURTAGE. J'INVITE TOUT DIRECTEUR DE CABINET DE COURTAGE OU AUTRE A PRENDRE CONTACT AVEC MOI AU 06.15.75.49.01. A L'AVANCE JE VOUS REMERCIE.
Mes compétences :
Construction
Opéra
Microsoft Word
Microsoft Outlook
Microsoft Excel
Lotus 1-2-3
IBM AS400 Hardware