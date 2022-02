Louise VAISSAIRE

Spécialiste Marketing Numérique et Communication



Jai 5 ans d'expérience dans le marketing et la communication digitale, notamment dans la gestion de projet web. Je suis spécialisée dans la création, la refonte et l'amélioration de sites web (UX, UI, SEO), dans la mise en place de stratégies marketing et dans l'élaboration de plans de communication, notamment les médias sociaux, la publicité sur internet et les campagnes de courriels.

A l'aise avec les chiffres et les tableurs, j'analyse les données du web pour en tirer profit.



Je cherche aujourd'hui à relever de nouveaux défis professionnels à Montréal QC.



Voici mon CV : https://fr.calameo.com/read/005575602df775c60e0e2





Qui suis-je ?

Je suis reconnue pour ma détermination, mon dynamisme, mon esprit d'analyse et mon sens de l'organisation. Je sais m'adapter et trouver des solutions à chaque problématique. Je suis autonome et je sais faire preuve de créativité et d'ingéniosité et aime me surpasser dans tout ce que j'entreprend.