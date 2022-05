Louise VAN BOXSOM

Pfm medical france est la filiale française de pfm AG (Produkte Für die Medezine), basée à Cologne et reconnue au niveau international dans le domaine des dispositifs médicaux.



J'ai en charge la direction du siège Français. Ce qui implique notamment la coordination de plusieurs Business Units : perfusion, implants de cardiologie interventionnelle, dispositifs divers pour le bloc opératoire et implants pariétaux/gynécologiques.

Nos produits sont innovants, intègrent des matériaux issus de la biotechnologie et répondent parfaitement aux besoins des différents acteurs du monde médical.



Notre filiale est basée à Mérignac et a été créée en 2007.

Etre associée au développement et à la réussite du groupe pfm medical est une grande source de motivation pour moi.



Mes compétences :

Management

Formation

Vente complexe

Communication

Ouverture d'esprit

Négociation

Marketing

Gestion de la relation client

Budget et Controlling

Gestion de crise