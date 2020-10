Bonjour,



Jeune diplômée du premier master spécialisé de marketing en France, je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité dans le domaine de l'agroalimentaire au sein d'un poste que je trouve réellement passionnant et stimulant : chef de produit.



Le marketing produit me stimule particulièrement. La responsabilité d'un produit ou d'une feuille de produit, l'analyse et la déclinaison du mix marketing dans le but ultime de performer tout en conciliant les intérêts de mon entreprise, ses valeurs et ses engagements représentent la carrière que je veux mener.

Forte d'une expérience enrichissante d'un an au sein des équipes Leclerc où j'ai appris beaucoup des ficelles du métier, je souhaite aujourd'hui me tourner vers une nouvelle société afin de mettre à profit mes compétences et prendre part à un nouveau projet de développement produit.



Je possède des compétences en termes de langues (bilingue allemand, courant anglais), d'applications (maitrise de l'ensemble de la suite Office, de SAP et de SPSS), et de réseaux sociaux. J'ai également à mon actif des compétences plus marketing telles que le datamining, la définition d'un positionnement marketing (plateforme de marque), de briefs marketing, l'analyse de marché, de tendances et de performances, le référencement (SEO, SEA et SEM). Enfin, je maitrise les panels distributeurs et consommateurs IRI et Nielsen.



Si vous me donnez une chance de vous exposer de vive voix mon profil, ma motivation et mes projets, je saurais vous convaincre et ferais le maximum pour correspondre à vos attentes.



Merci de m'avoir lu !



Louise Yaèche