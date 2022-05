Louisette Cendrine HOPLOG

Riche d'une expérience professionnelle de plus de 08 ans dans les domaines de l’Assistanat de Direction et de la Gestion du personnel, J’ai un grand sens du service et aime travailler en équipe. Ma discrétion et mon sens de la confidentialité sont reconnus et appréciés.

Organisée, dynamique, rigoureuse, je sais également gérer les priorités et faire preuve d'analyse face à différentes situations.

En outre, je me suis familiarisée avec la gestion des ressources humaines au premier niveau car ayant eu la charge de la gestion du personnel.