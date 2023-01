Louisiane MASSON

Curieuse et dynamique, jai un goût prononcé pour le challenge.



Je suis actuellement étudiante en première année à l'ISEG Strasbourg, une école tournée vers le marketing, digital et la communication.



J'ai obtenu mon Baccalauréat général mention Bien au Lycée Institut Notre Dame de la Providence à Thionville en 2022, avec les spécialités suivantes :

- Sciences Economiques et Sociales

- Histoire Géographie Géopolitique et Science Politique.



Je suis également passionnée par le cinéma français, les danses latines ainsi que les voyages.



About.me : https://about.me/louisianemasson/edit