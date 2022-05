D'un naturel souriant et travailleur, je suis toujours à l'affût du progrès et des challenges. Manager pendant 2 ans j'ai le sens du commerce , du service client en plus de maîtriser la gestion du personnel, des stocks et financière. Non fermée à l'apprentissage de nouveaux univers ou de nouvelles qualifications , les métiers regroupant la vente, le service client et la gestion d'entreprise me correspondent.



