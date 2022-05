Louison THIAM

Architecte co-gérant de l'Atelier des Vergers, créatif, j'aime m'investir dans des projets divers, cherchant à chaque moment une réponse adaptée au contexte et à la demande.



Avec Aline Duverger et Vincent Daniere, nous travaillons au sein de notre agence, sur des projets très variées; EHPAD, habitats collectifs, intermédiaires, individuels, bureaux, projets hospitaliers, médiathèques. Que se soit pour des constructions neuves ou des réhabilitations, pour des clients privés, publics ou bailleurs, avec à chaque fois un réel enthousiasme, élément indispensable d'un projet réussit.



Les lignes directrices de notre travail sont :

> Une conception intégrant dès le départ les principes bioclimatiques (rapport isolation- inertie/ déphasage thermique/ choix et orientations des ouvertures/ protections solaires/ etc…), une conception aussi bien pour le confort d’hiver que pour le confort d’été.



> Une architecture raisonnée cherchant une simplicité d’architecture, intégrant l’économie de moyen et donc de maitrise des coûts et d’objectifs de nos clients.



> Le choix des matériaux performants et respectueux de la santé. Nous avons été formés sur « la santé dans le bâtiment » avec les contraintes de pollution de l’air intérieur aujourd’hui souvent plus pollué que l’air extérieur, ceci en partie due à l’utilisation de matériaux de construction qui émette une pollution sur de longues périodes.



> Une approche technique reposant sur une expertise liée à une très forte expérience dans le domaine des constructions performantes (nous avons conçus des maisons passives depuis 2006 ; des bâtiments énergies positives depuis 2008 et des logements sociaux passifs depuis 2012 notamment). Qui ce résume dans notre action à « faire plus en utilisant moins » : plus de performance moins de technique !



> Une approche de coût global de la construction et d’énergie grise de la construction permettant de voir l’impact de nos constructions sur l’environnement.



En conclusion, nous sommes à l’écoute de nos clients pour faire la synthèse qui permettra de créer un lieu confortable, pratique et élégant tout en intégrant une bonne performance énergétique.



Mes compétences :

illustrateur

webdesigner

architecte

chargé de projet

conception

urbaniste