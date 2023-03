Loukmane ABOUDOU BANOUFE

Passionné et rigoureux, j'apprends chaque jour un peu plus sur l’humilité, la simplicité, la flexibilité, le partage, l’amour, le respect, « PENSER GRAND », le management, le leadership, l'entrepreneuriat et la Vie.



Je fais de la veille technologique. J'ai une grande expérience du matériel informatique, conseil, assemblage d'ordinateurs, dépannage, maintenance, installation de parc informatique, création et administration de sites web …



Je suis ouvert à tout échange constructif.



Merci.



Mes compétences :

Maintenance informatique

Webmaster

Administration système

Administration réseaux

Développeur web

Windows

Linux