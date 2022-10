Je me nomme Junior Loukombo, titulaire d'un Bac+4 en commerce et spécialisé en Achats et Approvisionnement. Je parle bilingue, je parle francais et anglais. J'ai travaillé dans une société d'intérim au nom de ETS Zoumba pour une durée de 3ans d'expérience en qualité d'adjoint responsable d'approvisionnement.