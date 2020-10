AlizNet Group

Dates demploi sept. 2015 juil. 2017

Durée demploi 1 an 11 mois

=> Administrateur système et réseau junior





Qmatic

Dates demploi août 2017 sept. 2018

Durée demploi 1 an 2 mois

=> Chef de projet junior









Mission en cours :



DEODIS

Dates demploi oct. 2018 Aujourdhui

Durée demploi 2 ans 1 mois

=> Responsable Patrimoine Applicatif RPA / SDM - BNP Paribas Group FGAT