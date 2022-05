Mon objectif professionnel est d’accroître mon expérience, mes connaissances et mon expertise dans les technologies des systèmes embarqués, électronique et télécommunications, en acquérant une vision globale dans un contexte international.



Pour être en accord avec mes projets personnels et professionnels, je suis totalement disponible géographiquement et ouvert à toute proposition nationale et internationale.



Mes compétences :

VHDL

Simulink

Python Programming

Microsoft Word

Microsoft Visual Studio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

LabVIEW

C Programming Language

Assembler

Alarme intrusion et domotique

systèmes embarqués

Arduino

Informatique embarquée

Electronique embarquée

Domotique

Traitement du Signal

MATLAB

FPGA

Prezi