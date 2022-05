Je suis spécialisée en langues étrangères, particulièrement dans les domaines commerciaux et d’affaires anglo-chinois. Cette spécialisation touche tous les questions de management et de communication d’entreprise de langues anglaise et chinoise, ainsi que la jurisprudence commerciale en Europe et ses institutions.



Je vis en France depuis 6 ans. Le temps passe vite, et comme vous le voyez, j’ai commencé à apprendre la langue française. J’ai fait un cursus d’études supérieures à Paris, j’y ai fait beaucoup de rencontres amicales de tous horizons et j’ai beaucoup voyagé, non seulement en France, mais aussi en Europe. La France est un si beau pays ! Je l'ai adoré, j'apprécie surtout la culture française et sa mentalité.



je suis aussi pianiste. J’ai joué de la musique de chambre au conservatoire de ville de Paris dans le 6ème arrondissement (avec un niveau de piano de 3ème cycle).



Voilà un peu de mon profil. J'aimerais trouver un job dans les secteurs de communication culturelle, touristique, musical ou artistique. Je serais contente de travailler comme interprète pour des compagnies françaises et chinoises.



Mes compétences :

Attentif