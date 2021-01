La recherche & le développement, l'ingénierie pédagogique, le développement stratégique et l'innovation dans toutes les sciences motivent mon enthousiasme au quotidien.



Atouts : Curiosité, observation, bon sens et ténacité. Qualités rédactionnelles, capacité d'initiative, d'autonomie, de rigueur et de disponibilité ; discrétion et sens aigu du relationnel.



Travaux scientifiques : Une centaine de publications, une vingtaine de dépôts à l'INPI et de brevets en applications industrielles, 10 ouvrages de références (sciences, arts et histoire).



Pour plus d'informations : https://fr.wikipedia.org/wiki/Luc_Chanteloup