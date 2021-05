Luc DANIEL

Compétences variées et complètes dans les domaines de la direction de projet

Grande adaptabilité aux situations et aux collaborations



Gestion: Déterminer les stratégies et conditions de réalisation dun projet et les moyens à mettre en oeuvre

Budget: Mettre en place les outils daide à la décision et les budgets analytiques, suivis et bilans

Organisation: Organiser le cadre de travail, la logistique, les plannings et la diffusion des informations

Management: Constituer léquipe, contractualiser, encadrer et coordonner son action





Mes compétences :

Gestion budgétaire

Logistique

Management

Management d'équipe

Montage

Montage de projets

Organisation

Régie Générale

Ressources humaines

Gestion de projet