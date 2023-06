Luc DUPRES

Après 15 ans au Ministère de la Défense, il m'a semblé opportun devant l'évolution de mes perspectives de carrière de changer d'orientation. Mon choix s'est porté sur l'économie de la construction car j'aime les chiffres et mon cursus en 1° année de DUT Génie Civil me reste présent à l'esprit.

Mon année de reconversion à l'ERP Jean Moulin à Metz ,m'à conforté dans l'idée que j'avais fait le bon choix. Je me permet de penser que je suis quelqu'un qui s'adapte rapidement à son environnement et qui met tout en oeuvre pour remplir ses objectifs.



Mes compétences :

DAO