Luc HASENFRATZ

Mon rôle consiste actuellement à gerer une PME internationale qui apporte des solutions à ses clients dans le domaine des préparations pharmaceutiques (Hardware et Software).

En 17 ans dans le groupe ARX, j’ai contribué à transformer une Start Up en une PME internationale de plus de 150 personnes.

Mes atouts : une personnalité qui inspire la confiance, basée sur l’effort et l’écoute, et bien entendu le travail d’équipe.

Mes expériences, initialement dans la gestion du service R&D et technique, mais également dans les autres départements du groupe, sont basées sur des qualités humaines et des connaissances techniques variées et très pointues.



INFORMATION COMPLEMENTAIRE



Inventeur de plus de 10 brevets

MEMBRE DE l’IET (Institute of Engineering and Technology) ET ISPE (International Society for Pharmaceutical Engineering)



Anglais Bilingue 10 ans en Angleterre

Allemand 16 ans d’expériences avec

des fournisseurs Allemands

Espagnol Notions

Néerlandais Notions



Mes compétences :

ACT

CoDeSys

delphi

ERP

Interopérabilité

Lotus

Lotus Notes

Microsoft CRM

Microsoft Dynamics

Microsoft Navision

Patents

PLC

PLC programming

Programming

Quark Xpress

Traçabilité

Xpress