Luc HAUMONTÉ

Expérience professionnelle de 16 ans

- Actuellement dans le domaine pétrolier (sismique marine).

- Expériences précédentes dans l'électronique semi-conducteur (puces ST Ericsson), l'automobile (systèmes embarqués pour Toyota) et dans 2 startups télécom californiennes (Wimax et Wifi).

- Dépôt de 7 brevets (États-Unis, France, Europe, Japon) et auteur de 6 publications internationales.



Formation scientifique

- Ingénieur Supélec.

- Ingénieur de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (double diplôme européen TIME = Top Industrial Manager for Europe), incluant cursus a l'Institut Eurecom (Sophia Antipolis)

- Docteur ès Sciences de l'Université de Nice Sophia Antipolis, section automatique et traitement du signal.



Mes compétences :

Anglais

Anglais bilingue

Architecte

Brevet

Communication

directeur technique

Electronique

Electronique numérique

Électronique numérique analogique

Manager

pétrole

sismique

Startup

Technique

Telecom

WI-FI

WiFi

Wifi…

WiMAX