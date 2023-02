Luc KIKUAKUA (LUC)

Jeune cadre dynamique ayant plus de 4 ans dexpérience professionnelle dans le domaine de la comptabilité et ayant une bonne connaissance de la comptabilité OHADA révisé, la gestion financière et la fiscalité. Personne rigoureuse, précise, ayant un sens très pointu de lanalyse et sachant déceler les problèmes à temps afin de conseiller lentreprise et lui permettre de prendre des décisions optimales, tout en calculant les risques. Capable de gérer un projet, d'identifier et de réduire les risques de pertes financières, et d'y remédier. Et assurez que la conformité, la politique du projet sont respectées dans les délais.

Mes atouts sont notamment la fiabilité et la qualité des informations transmises à mes collègues.

Ma bonne humeur et mon bon esprit déquipe mont permis datteindre des résultats escomptés en respectant les délais malgré un travail sous pression pendant lequel jai toujours su fait preuve dune grande autonomie.



COMPETENCES

1. Comptabilité : maîtrise

o TB connaissance de procédure comptable reflétée par un travail précis, rigoureux, notamment lors de lencodage des données ;

o Parfaite maîtrise des logiciels comptable variés (Microsoft Dynamics NAV, GMS, ISYS, systèmes de paiement) ;

o Analyse des pièces comptables ;

o Analyse, contrôle et suivi budgétaire et proposition dactions correctives ;

o Audit ;

o Contrôle de gestion ;

o Maîtrise des normes comptables : OHADA révisé, IFRS ;

o Trésorerie ;

o Analyse des comptes ;

o Rapprochement bancaire.

2. Fiscalité :

o Remplir les déclarations fiscales ;

o Calcul de lIPR, la CNSS, ONEM, INPP, IRL ;

o Gestion des contrôles et contentieux fiscaux ;

o Gestion et stratégie fiscale de lentreprise.

3. Analyse et Gestion Financière :

o Créer et mettre à jour les feuilles de calcul des transactions quotidiennes ;

o Gérer les comptes fournisseurs et les comptes clients ;

o Examiner et traiter les remboursements ;

o Analyse des différents ratios afin de donner des orientations à lentreprise.

5. Administration :

o Tenir à jour le fichier dimmobilisations ;

o Organiser linventaire physique ;

o Logistique.





6. Compétences personnelles :

o Très bon sens de lorganisation ;

o Très bonnes compétences danalyse comptable et financière ;

o Compétence analytique ;

o Bonne capacité à travailler sous pression ;

o Fiabilité et qualité des informations analysées ;

o Capacité à communiqué facilement ;

o Rapidité dexécution des tâches en ayant un sens élevés dans les détails et respect dans le délai ;

o Confidentialité, discrétion, éthique et intégrité, bon esprit déquipe et dinitiative.