Bonjour,



Je m'appelle Luc Le Berre, j'ai actuellement 22 ans et je viens d'obtenir mon master 2 de marketing à l'institut de gestion de Rennes.



Par envie de découvrir et d'en apprendre plus sur le comportement du consommateur, j'ai décidé de réaliser un double master sur l'étude du comportement du consommateur l'année prochaine.



Dans la vie je suis quelqu'un qui adore le sport, la musique, la technologie, et au quotidien j'adore faire de nouvelles rencontres, vivre pleinement ma vie et je n'hésite pas à saisir les bonnes opportunités qui s'offre à moi.



Je pense être quelqu'un de dynamique, créatif et très curieux de tout ce qui m'entoure.



Je commence actuellement ma recherche de stage de 4 à 6 mois pour l'année 2014-2015 de fin d'études (4 à 6 mois), en France ou à l'étranger à partir de début Avril



N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez plus d'informations



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Merchandising

Adobe Photoshop