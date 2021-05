Luc LÉONARDIS

Consultant SAP ECC, mon expérience des Projets englobe la connaissance des processus Métier liés à la comptabilité financière (dont Secteur Public dans SAP) ainsi que les aspects liés aux évolutions standards du logiciel, montées de versions et aide au démarrage, paramétrages et développements spécifiques (AMOE), soulignant aussi mon rôle de conseil lors d' interventions ponctuelles de normalisation, de permanence et de maintient des versions SAP en cours d' utilisation.



Expertises fonctionnelles : Finance, Comptabilité, Contrôle de Gestion, Comptabilité Budgétaire - FM - Secteur Public, Formé sur SAP S/4HANA FINANCE INNOVATION (1708) - FIORI en Avril 2018



Mes compétences :

Systèmes d'Information

Finance

SAP Finance

SAP ERP

Analyse fonctionnelle

Comptabilité générale

Gestion financière

SAP Contrôle de Gestion

Système d'information

Analyse financière

Bookkeeping

Value Added Tax

Audit

Public Sector Accounting

Fixed Assets

Invoicing > Issuing Invoices

Fixed Income

Payroll

Capital Markets

Feasibility Studies

Variance Analysis

Currency Management

Sarbanes-Oxley

Commodities

Financial Accounting

Invoicing

Reconciliations

Requirements Analysis

Specification Writing

Tierce Maintenance

SAP

SAP FI

SAP FI AP

SAP CO

SAP SD

SAP MM

SAP PS

SAP FI AR

SAP ECC

Mercury Quality Center

Quality Control

SAP FI TR FM

SAP FI GL

Data Migration

SAP FI AA

SAP FI FM

SAP FI TV

Delphi

Interfaces

SAP ABAP

SAP CO CCA

SAP CO PA

SAP EC PCA

SAP Netweaver > SAP BW

SAP-netweaver- BW

SAP-netweaver- Business Warehouse