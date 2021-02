Luc LUC FERNANDEZ (FERNANDEZ)

Manager (+ de 18 ans d'expérience). en direction générale, directions des opérations en secteur industriel PME / ETI.

Mon métier : Spécialisé dans les domaines industriels et de développement commercial, jaccompagne les équipes pour atteindre un cap ou gérer une crise dans le cadre dun projet ou challenge. Le tout, en tant que véritable chef dorchestre, relayeur des valeurs de l'entreprise.

Stratège, organisé et rigoureux avec des méthodes / moyens industriels et Lean efficaces.