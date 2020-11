Luc LUC HORBLIN (HORBLIN)

Avec la volonté de défendre et promouvoir les intérêts de la profession, notre Association regroupe depuis septembre 2015 des Coordonnateurs Sécurité et Protection de la Santé de la Région Midi-Pyrénées.

Nous pensons qu’une bonne formation est indispensable à l’exercice de notre métier. C’est pourquoi au cours de l’année dernière, nous avons mis sur pied un centre de formation qui propose des formations à destination des Coordonnateurs SPS.

Pour cette année, nous proposons plusieurs dates de sessions d’actualisation à la formation spécifique de coordonnateur SPS, ainsi qu’une formation initiale spécifique de coordonnateur SPS et une formation sur le risque Amiante.

Vous retrouverez sur http://uncos.fr/ le détail ainsi que le calendrier des formations.



Mes compétences :

Déontologie

Recherche de partenariats

Promouvoir la qualité de la mission

Impliquer les maîtres d'ouvrages publics et privés

Être force de propositions auprès des pouvoirs pub

Assurances

Partenariat avec un avocat référent

Engagement de solidarité entre les membres

Formations gratuites pour les adhérents

Formation professionnelle