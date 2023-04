Luc MARTINEZ

La Musique source de Bien Être...





Parcours Personnel :

Aujourd'hui je suis Musicothérapeute, musicien chanteur, professeur de musique et consultant en bien être.

À travers toutes mes expériences professionnelles, j'ai pu découvrir ce qui compte vraiment !

Non pas le business, mais plutôt les gens !

Si vous supprimez l'argent, le matériel, qu'est ce qui vous reste ?

c'est une question que je vous pose !



Ma vie, mon bien être n'est pas dépendant de ce que je gagne, mais de ce que je donne...



Le Don, à travers ce que je suis, ce que j'ai appris de la vie et des autres !



Aujourd'hui je partage ce que j'ai reçu et je continue à apprendre des autres...



Mes compétences :

Relations humaines

Accueil

Écoute

Empathie

Analyse

Conseil

Enseignement

Partage

Valorisation

Auteur

Compositeur

Chanteur

Multi-instrumentiste

Pianiste

Guitariste

Chanteur

Chef de Choeur