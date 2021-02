Depuis décembre 2013 : Chef de service - Responsable service inspection EDF

De 2012 à 2013 : Coordination inspection technique groupe chimique (5 usines)

De 2007 à 2012: Chef de service - Responsable Service Inspection Reconnu en raffinage

De 2002 à 2007 : Inspection en raffinage

De 1994 à 2002 : Inspecteur ingénierie pétrole/chimie/nucléaire

De 1987 à 1994 : Responsable Qualité chaudronnerie tuyauterie



Mes compétences :

Management d'équipe

Management de projet

Gestion budget

Fiabilité et maintenance industrielle

Equipements industriels

Tuyauterie industrielle toute nuance d'acier

Chaudronnerie et tuyauterie

15 mars 2000

Directive des equipements sous pressions

Plan inspection

Réservoir stockage

Métallurgie

Soudage

Contrôle non destructif

Corrosion

RBI

Code de construction

Inspection équipements

Chaudronnerie

Raffinage

Inspection

Tuyauterie