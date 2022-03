Luc RABESON

Développeur de formation spécialisé en Java, j'ai su élargir mon ensemble de connaissances en intervenant sur les projets auxquels j'ai pris part. Aujourd'hui, je suis un développeur confirmé Fullstack, expert C# .NET. De plus, es compétences me permettent également d'agir sur le back-end, le front-end et la gestion de projet.



Je suis vif, polyvalent, épanoui en équipe et je suis prêt à débattre de tout pour mener à bien une tâche. Je suis à l'écoute d'opportunités uniquement pour un client final.



Compétences acquises :

C#

.NET Core

Angular

TypeScript

Bases de données

SQL

Microsoft SQL Server

Git

Gestion de projet agile

Gestion de projet logiciel

MySQL

JavaScript

Feuilles de style en cascade (CSS)

HTML

UML

Java

J2EE Application Development