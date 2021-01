Luc Raphaël DJEUMEDOM LUCRAPHAËL (DJEUMEDOM MBUETANG )

Bonjour Mr et Mme et bienvenue sur mon compte VIADEO.

Je suis ingénieur Bac + 5 en systèmes d'information et Réseaux, enseignant dans les IPES de Douala et doctorant en génie informatique et NTIC à l'ENSET de Douala. Je suis aussi titulaire d'un diplôme supérieur d'enseignement professionnel équivalent du DUT en Réseaux et Télécommunications. Je me suis focalisé sur l'IA et l'IoT donc mes travaux de recherches sont essentiellement orientés vers l'apport des solutions plus innovantes pour notre monde, mais l'Afrique en particulier.