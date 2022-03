Luc YRIARTE

Docteur généraliste - en informatique.



Après une thèse de Doctorat au LIRMM à Montpellier entre robotique et ontologies, et plus de 15 ans de R&D dans l'embarqué, notamment chez Palm et Intel, je me suis tourné vers la blockchain et l'IoT. Mes compétences techniques comprennent notamment:



- Déploiement et administration de blockchain hyperledger, avec développement de chaincode et d'applicatif client.

- Conception, développement, toutes prestations R&D sur systèmes Linux embarqués et Android.

- Etudes et développement full stack, applications web, mobile, desktop. Conception de modèles de bases de données, ontologies, systèmes à bases de connaissances.

- Enseignement universitaire, rédaction d'articles techniques, conférences et interventions diverses.



Mon CV en ligne:

http://www.yriarte.org/cv/LucYriarte.html



Mes compétences :

JavaScript

Développement

SQL

Android

C

C++

HTML5

Java

Linux

Qt

Ukulélé

Hyperledger

Golang

Blockchain