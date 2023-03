Titulaire du BP JEPS Activités Physiques pour Tous, de l'UCC VTT, du CQP de sécurité en hauteur.



Pratique très courante du sport.



Passionné principalement par le cyclisme, le running/trail, l'entretien musculaire ainsi que la remise en forme, et la Via Ferrata.



Aime le contact, l'échange et le partage des connaissances avec les différents publics.



Mes compétences :

Division Supply Athlète / Représentant de Division