Lucas MANIEWSKI

De septembre 2015 à juillet 2019, jai été au collège Louis Pergaud situé à Couches où jai obtenu mon brevet mention assez bien.



De septembre 2019 à juillet 2022, jai été au lycée Jeannette Guyot (Anciennement Camille du Gast) situé à Chalon-sur-Saône où jai obtenu mon Baccalauréat professionnel en réparation des carrosseries mention assez bien.



De septembre 2022 à mars 2023, jai fait un CQP Peinture en carrosserie en alternance avec le Garage Fourrier situé à Nolay et le CFA Auto de Mâcon. Jai dû arrêter cette formation au bout de six mois.



Pour le mois de mai 2023, jai été inscrit au Contrat Engagement Jeune (CEJ) de la Mission Locale (AGIRE) situé au Creusot.



Depuis le 19 juin 2023, je suis inscrit au Dispositif en Amont de la Qualification (DAQ 2.0) à APOR situé au Creusot dans le cadre dun projet professionnel : Je souhaite faire une formation de développeur web et web mobile pour en faire mon métier.