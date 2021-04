Lucas VIEAU (LUCAS VIEAU)

Je vais continuer ma formation avec un Master en commerce et marketing, je serais à votre disposition pour occuper un poste dans ce domaine; afin de vous apporter mes compétences en échanges d'une expérience enrichissante de votre part (À PARTIR DU 1er SEPTEMBRE 2021). Je vais ensuite continuer à étudier en entamant un doctorat, pour ensuite créer ma propre entreprise.



Concernant mes études jai fais :

-une seconde général,

-une première et une terminale STMG mention MERCATIQUE (marketing)

-un BTS Gestion de PME

-une licence en commerce et marketing



Le début de mon parcours professionnel peut paraître abstrus mais je nai pas choisi cet acheminement professionnel au hasard. En effet, si jai commencé par faire un Baccalauréat STMG mention MERCATIQUE, cest pour découvrir le fonctionnement dune société au sens large et dapprendre globalement, qu'est-ce que le marketing. Pour commencer mes études supérieures je me suis orienté vers un BTS Gestion de la PME. Durant 2 ans je nai pas concentré mon apprentissage sur le commerce ni le marketing, jai décidé de développer des aptitudes dans d'autres domaines. POURQUOI ? cela parait pourtant contradictoire à mes objectifs ? Simplement, pour développer un maximum de compétences et être un professionnel du monde du travail POLYVALENT.

Pour rattraper mon retard, sur mon manque de compétences en commerce et marketing je me suis imposé dapprendre le marketing et le commerce au sens général, via internet en amont et pendant ma formation.



Actuellement je suis en alternance dans l'entreprise AES auquel, j'occupe un poste d'assistant commercial, ma mission principal est la FIDÉLISATION des clients de la société grâce à plusieurs activités et tâches. Je vends par téléphone des contrats ou des prestations à des particuliers, j'apprends énormément dans cette entreprise, c'est une joie de se lever chaque matin. J'espère pouvoir en apprendre encore plus pendant mon master.