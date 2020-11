Luce BRUNERIE

PARCOURS EN QUELQUES CHIFFRES :



- 3 Agences

- 1 Création d'entreprise

- 1 Annonceur

- Plus de 30 références clients multisectorielles

- Plus de 15 ans d'expérience



EXPERTISES :



- Expertise stratégique et opérationnelle complète et transverse de la chaîne du web

- Expertise Food Tech / Food Services

- Pilotage de production digitale pour des Grands Comptes



EXPÉRIENCES MARQUES :



- Grande consommation / Agroalimentaire / Boissons : Tassimo Europe & France, Petit Navire, Mont Blanc, Grimbergen, Unilever, Danone, Gloria, Glen Turner, Groupe CASINO, PAUL, Ladurée, Château Blanc

- Informatique, Technologies & Sciences du vivant : Microsoft EMEA, Bertin Technologies, Phonak, TF1/LCI

- Industrie pharmaceutique : Solvay Pharmaceuticals, MSD (Merck), Bayer/Bepanthen

- RH : Monster Europe & France

- Services : Accor Services

- Retail (hors food) : Décathlon

- Banque, Finance, Investissements, Assurances : HSBC, Fund Channel, Eurazeo, MAAF

- Aéronautique & Services : EADS Astrium, Aéroports de Paris

- Cosmétiques : Lancôme, Colgate

- Optique : Krys Group