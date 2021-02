Luce DANTILLE

Titulaire de mon diplôme depuis trois ans, j’ai eu l’opportunité de commencer à connaître le monde de l’entreprise grâce à plusieurs stages, alternances et contrats d’intérimaire en tant que technicienne supérieure chimiste. Mon expérience professionnelle et mes stages m’ont permis de mettre en pratique mes compétences dans différents domaines (physique, chimie, pharmaceutique, …), d’utiliser différents instruments, appareils de mesure/contrôle/caractérisation et de techniques (Granulométrie, ICP-AES, Spectromètre Pu, Alpha et Gamma, acidité/pH, densimètre, minéralisateur, dissolution, extrait sec, matière en suspension, de four pour vitrification du verre, Radiométrie Alpha et Gamma, Chromatographie Ionique Anionique et Cationique, Spectrophotométrie UV/Visible, ...), Physique et Chimie.

Mon stage Boite à Gants, mon PR1 et toutes mes autres formations me permettent déjà de travailler en zone contrôlée, de travailler rigoureusement, en toute sécurité, dans le secret professionnel et la confidentialité.

Je suis une personne souriante, toujours de bonne humeur et serviable.



Mes compétences :

PR1 Valide / Boîte à gants / Télémanipulation

InterWinner

Préparation/Mise en fût poudres médicaments

Génie 2000

Spectrophotométrie UV-Vis (Cary 5000)

Spectromètre Plutonium et Hydrazine

Chromatographie liquide Cations

Minéralisation

Dissolution

Chromatographie liquide Anions

Granulométrie

Merlin/SGIL/STAR (gestion données et Stockage)

Pack Microsoft office

Préparation et fabrication de Verres

Chroméléon

PH, Acidité, Densité

Matière en Suspension

Extrait sec

Radiométrie (Alpha/Gamma)

ICP-AES