Lucie CHARPENTIER

Diplômée d'un BTS Economie Sociale et Familiale, je suis actuellement en formation afin d'obtenir le Diplôme d'Etat de Conseillère en Economie Sociale et Familiale. Je recherche un emploi dans le secteur du social à partir de juillet 2015. Les résultats du DECESF seront accessibles à partir de octobre 2015. Je postule à des postes niveau BTS.



Je suis une personne motivée et dynamique qui a décidé de faire ce métier par vocation. J'apprécie le contact avec les usagers, les accompagner et les autonomiser afin qu'ils puissent atteindre leurs projets de vie quand cela est possible.



Mes compétences :

Analyse des besoins

Repérer les potentialités

Ecoute

Partenaires sociaux

Gestion administrative

Accompagnement de projet

Travail en équipe

Dynamisme

Organisation

Assiduité

Aptitudes relationnelles