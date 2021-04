Diplômée d'un Master 2 en Marketing Stratégique à l'IAE de Toulouse, j'ai réalisé cette formation en alternance. Cela m'a permis d’acquérir de l’expérience et des compétences dans les domaines du marketing et de la communication ainsi que de me familiariser avec le web.



Mes compétences :

Stratégie de communication

Magento

Wordpress

Back office

Adobe InDesign