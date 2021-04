Lucie GUYOT

Je bénéficie d’une expérience de plus de 12 ans comme secrétaire comptable et assistante ressources humaines dans le secteur du bâtiment et de la métallurgie.

Je suis en mesure de prendre en charge la tenue d'un secrétariat, la gestion de la comptabilité, la facturation et la gestion des ressources humaines.

Ma polyvalence, mon autonomie et ma capacité d’adaptation m’ont permis de réussir les missions qui m’ont été confiées.



Mes compétences :

Payroll

Invoicing > Issuing Invoices

Invoicing > Payment of Invoices

Bank Reconciliations

Value Added Tax

Cégid

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Sage Accounting Software