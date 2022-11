Lucie HERRERO VEGAS

Professionnelle de la logistique chevronnée depuis 7 ans, polyvalente et force de proposition, avec une vaste expérience dans toutes les facettes de la supply chain et de la planification de production.

Manager dans l'âme et experte SAP, je souhaite relever de nouveaux challenges en phase avec mes valeurs et mes objectifs dévolution.

Disponible immédiatement dans un rayon de 30 KM autour de Villers semeuse, (Ardennes,08).