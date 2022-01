Lucie MURAT

Je suis curieuse et créative, c'est ce qui m'a dirigée vers les sciences pour la santé et plus précieusement le développement de produits santé ;)



Je suis diplômée d'un Master en Sciences des Aliments et Nutrition de la Faculté de Pharmacie de Montpellier. Je me suis spécialisée dans la Conception des COMPLEMENTS ALIMENTAIRES.



Je suis investie dans l'écologie et c'est pour cela que je me suis formée sur l'ECO-CONCEPTION des produits, qui est une compétence innovante et qui devient essentielle pour évoluer dans ce monde moderne.