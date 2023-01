Lucie PASSERON

Particulièrement attirée par le domaine du digital, du marketing et de la communication, j'ai choisi d'intégrer l'ISEG en 1ère année afin d'en apprendre davantage dans ces domaines.

Je suis passionnée par la musique, la cuisine ainsi que la danse !

Je pratique le hip-hop et LA Style depuis des années et je fais partie d'un groupe qui participe à des compétitions. Ceci m'a permis d'acquérir un esprit d'équipe, d'entraide et de solidarité.

Je suis curieuse, persévérante, attentive et rigoureuse.



