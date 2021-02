Lucie ROCHE

Diplômée en septembre 2012 de la Licence Professionnelle Génie de la Formulation en alternance, à LInstitut Universitaire et Technologique de chimie à Castres, jai déjà pu mettre à profit mes connaissances pendant plus de 9 ans au sein de différentes entreprises.



Méthodique et responsable, je pense correspondre aux exigences demandées à un Technicien Supérieur en Formulation. Mes expériences, dans des secteurs industriels variés, ainsi que ma formation me confèrent des connaissances très diversifiées concernant le monde de la formulaltion, une grande polyvalence et donc une forte capacité d'adaptation.



Mes compétences :

Formulation et caractérisation de peintures

Formulation et caractérisation de matériaux

Caractérisation de poudres

Informatique / bureautique

Formulation et caractérisations de vernis à ongles

Formulation et caractérisations de lubrifiants

Esprit d'équipe

Gestion de projet

Chimie analytique

Formulation et caractérisation de produits de maintenance industrielle

Traitement de surface