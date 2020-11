Forte de 15 ans dexpérience en marketing opérationnel et stratégique, je recherche désormais une mission qui me permette de mettre mes compétences au profit de la dynamique économique locale.



Compétences :

Analyse de marché

Pilotage de gammes opérationnel et stratégique

Gestion de projet

Pilotage Budgétaire

Gestion des bases de données produits

Conception d'outils d'aide à la vente

Travail en équipe