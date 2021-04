Lucie VÉRON

Bonjour,

je mappelle Lucie j'ai 33 ans et je recherche un travail avec un métier de contact (secrétaire, vendeuse en boulangerie, vendeuse en supérette, agent thermal) ou un métier avec les personnes âgées mais sans faire la toilette.

J'apprécie la saisie informatique, le relationnel, l'accueil physique et téléphonique.



Je suis souriante, rigoureuse, à l'écoute des autres, aimable et je m'adapte facilement, de plus je m'entendais bien avec mes collègues de travail donc je pense avoir un caractère facile.



Mes compétences :

Informatique

Recherche

Rigoureuse

Saisie informatique