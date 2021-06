Lucie YANG-TING

BAC+5, ICN en Marketing et e-commerce puis diplômée de l'ESI- Ecole des Spas et Instituts, je suis à l'écoute des opportunités dans l'univers Cosmétique et bien-être, en Martinique.



Mes différentes expériences me permettent de tenir compte des tendances du marché, d'analyser les comportements des consommateurs, de proposer à la clientèle des offres attractives et de les vendre en y associant stratégie de communication et de formation adéquates ... Voilà ce qui me passionne et ce pour quoi je suis douée !



Le petit +: Mon CAP me permet d'être Responsable d un Spa ou Institut.



Contactez-moi, c'est avec plaisir que j'échangerai avec vous sur le métier



Mes compétences :

Vente

Cosmetiques, parfums et maquillage Luxe

Publicité

Communication

Gestion de la relation client

Créativité

Marketing

Innovation

Design

Mindbody

YouTube

Google Adwords

Spabooker

Opéra