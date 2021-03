Lucien David LANGMAN

Président de la Compagnie Nationale des Experts M.C.T.H. [Experts et Conseils MCTH (Organisation Professionnelle). Médiateur Arbitre OMPI.

Past-Administrateur IHEJ (Institut des Hautes Etudes sur la Justice).

Vice-Présient du CIEC (Comité Intersyndical des Elections Consulaires)

Président Filières Conseils Luxe Mode Maison

Ingénieur Conseil. Expert Technico-Juridique.

Expert Technique et Scientifique. Chercheur.



Expert Scientifique Référent International de "l'Observatoire des Fibres Libériennes" EUROPEAN FLAX® lin fibre européen de qualité prémium



Médiateur-Arbitre près lOMPI**. Membre du Collège Européen de Résolution des Conflits [CERC]. Médiateur-Arbitre C.M.A.P. [Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris].



Propriété Artistique, Industrielle et Intellectuelle, licences et droits dérivés. Contrefaçon des marques, dessins, modèles, droits dauteur, littéraire et artistique, noms de domaine. Concurrence déloyale, parasitisme, litiges commerciaux, qualité, avaries, malfaçons, Douane, NTIC, Réglementation. Evaluation de préjudice. Sécurité et Intelligence Economique et Industrielle. Vulnérabilité, Traçabilité.



Spécialités Techniques : Métiers du Luxe, Haute Couture, Prêt à Porter, Sportswear, Textiles, Articles en cuir, Accessoires divers. Distribution sélective, franchise, indépendants et réseaux. Contrats et Accords divers. Licences et Concessions.



Médiation, Arbitrage. Commerce International. Crédit documentaire. Douane. Chargé de cours et dEnseignement, Etudes et Conférences.



Mes compétences :

AIDE AUX JEUNES COMPETENCES CREATRICES

Propriété intellectuelle

Maroquinerie

Luxe

Droit d'auteur

NTIC

Couture

Création

Franchise

Textile

Chercheur.

Relation client