Merci de votre visite. Joignons nos réseaux pour que nos idées prennent vie! :-)



Je suis actif en France dans deux marchés:



A) Les producteurs de Packaging innovants

B) Coaching service pour imprimeurs chez Rebootmoments.



A) Le service aux entreprises de packaging analyse les gains de productivité de solution digitales de fabrication et embellissement 4.0



Envisager un atelier qui utiliseras les connaissances de votre équipe pour découvrir les effets de leviers des solutions digitales de demain?



"Vous ne parvenez pas à définir une route claire pour votre entreprise ? À dégager une vision suffisamment précise des marchés ? Vous souhaitez trouver des « clés » pour développer votre activité ? Rebootmoments vous permet de vous poser clairement ces questions, vous apporte des réponses efficaces, vous donne lopportunité de rencontrer et de dialoguer avec des confrères dynamiques et innovants !" demandez notre @livre blanc chez lucien@lucienmoons.be



Notre mission sauvez les métiers de l impressions, par le biais de l'innovation!

( hum je sais encore un @illuminé... Mais si! c est possible:-) Par la puissance du partage de nos connaissance et l'action collective. Qu attendez vous? Faites un essai, et voyez par vous même:-)

87 imprimeurs en Europe ont suivit notre formation, et se développent activement.



Pour les imprimeurs desireux de developper leur ventes grace aux réseaux sociaux et une platforme en ligne "personelle" je serai heureux de vous rencontrer pour explorer comment accélérer la croissance de votre entreprise, et innové son modèle d'affaire. Parlons-en! lucien@lucienmoons.be

Innovation-Marketing-Coaching-Crowdsourcing. (Notre formule, pas secrète..)



PS: Dans le cadre de notre mission;-), Nous recherchons des Consultants, ayant un portefeuille de clients Imprimeurs/graphiste pour développer une collaboration.



Au plaisir d engager notre future conversation sur ce(s) sujet(s)



Bien amicalement



Lucien Moons

WWW.WinWinmarketing.be



Mes compétences :

Business innovation coach (graphic arts sector)

Innovant

Business Development EMEA (Digital product)

Pensée latérale

Négociation