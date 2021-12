Lucile CHEDORGE

Ma formation de Master2 Environnement-Droit ainsi que mes expériences professionnelles apportent de solides notions en gestion des habitats et des paysages. Ces connaissances me permettent deffectuer des diagnostics environnementaux et de mettre en place une gestion adaptée du territoire, notamment lorsque celui-ci est soumis à des perturbations. Ces connaissances environnementales sont mises en valeur par un enseignement complet de droit.



Mon point fort est la prise en compte à la fois des problématiques agricoles, environnementales et paysagères mais également économiques et sociales au sein d'un territoire. Tous ces aspects sont en effet indissociables et leur prise en compte simultanée est pour moi le garant de la réussite d'un projet de restauration et de valorisation des écosystèmes. Je suis également une animatrice confirmée et j'apporte donc toute la dimension humaine nécessaire à une gestion réussie des territoires en relayant l'information auprès des divers partenaires. Mon expérience en montage et gestion de dossier administratif de demande de subvention et en montage de budget est également un plus pour ancrer les projets que j'accompagne dans une réalité financière et leur apporter la meilleure lisibilité en terme de coût et d'investissement sur le long terme.



Mes compétences :

Gestion de projets paysagers-environnementaux-viticoles



Accompagnement certification collective HVE