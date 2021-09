Lucile CHEVALIER

Les Français passent en moyenne 4h48 par jour sur internet et 1h22 sur les réseaux sociaux (source : Enquête 2018 de Hootsuite et We Are Social). Du temps qu’ils pourraient passer en partie à lire et à regarder les contenus de votre média.

Je suis journaliste web. Je me suis familiarisée avec les codes, les usages des différentes communautés présentes sur le web et au fonctionnement des différentes plateformes. Et je me tiens au courant des dernières évolutions dans ce monde où tout change très vite. Pour toucher de nouveaux lecteurs, il faut savoir à qui on parle, comment leur parler, et de quelles manières l’information est consommée et diffusée sur le web.

Je suis journaliste économique (print et web). Je travaille pour les rédactions de titres économiques et généralistes. Mes sujets d’expertise sont l’Emploi, la Formation, le Management et les Ressources Humaines (RH). Je décrypte les politiques économiques, analyse le marché de l’emploi et de la formation, et étudie l’organisation des entreprises pour donner aux différents lectorats les clés pour mener de façon éclairée leur vie professionnelle. Mon point de départ est toujours le lectorat : qui est-il ? quelles sont ses problématiques?



