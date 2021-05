Lucile GUERINEAU

Femme de 35 ans travaillant depuis 10 ans dans l'hotellerie. mère d'une fille de 5ans habitant à la campagne.



je suis accueillante, souriante, agréable mais aussi serviable à l'écoute. mais aussi disponible flexible et aime travailler en équipe. j'aime les horaires varié sans coupure.



je suis épanouie dans ma vie aujourd'hui

assistante d'hébergement polyvalente depuis 2010 en hotellerie. polyvalente veut dire accueil des clients, la reception du client des ça prise de reservations jusqu'a son départ, le nettoyage des chambres avec le suivi du protocole des produits ménager et service du petit déjeuner, sous forme de buffet). par ailleur, je gère une équipe de 4 employées avec aussi la gestion des planning (lamster), des commandes (astore), des réparations, de l'entretien du batiment, des mails via outllok, en collaborations avec les sites d'hebergement (comme booking, expedia...). redaction des factures à envoyer à la comptable...horaires très variés et décalé. (entre 6h et 22h)