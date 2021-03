Lucile REYSSET

- Conseil, accompagnement et exécution de stratégies digitales 360, web marketing, social media, d'influence

- Formations : réseaux sociaux, gestion de projet, outils de management/monitoring





Digital : stratégies social media et digitale 360, stratégies d'acquisition et de fidélisation, stratégies CRM (GRC), CRM Omnicanal, data marketing, optimisation parcours utilisateur, webmarketing, mobile marketing, marketing automation, veille, e-réputation, social media management, community management, gestion de crise, personal branding, formation, optimisation de site web/blog et profils dans un but de référencement naturel (SMO/SEO)



➢ Plateformes : Youtube, LinkedIn, Viadeo, Twitter, Facebook, Dailymotion, Vimeo…

➢ Outils : Hootsuite, Tweetdeck, Hubspot, Radian6 (SalesForce), SocialBakers, SproutSocial, Wildfire…

➢ Autres : Wordpress, Analytics, Mailchimp, Eventbrite, Pitchengine, TubeMogul, Feedly, …



Management : Encadrement et animation d'une équipe de 8 Channel Managers, d'une équipe commerciale (25 personnes), gestion d'équipes projet (3 à 6 personnes) et de prestataires, accompagnement de clients à travers des missions de consulting, mémoire de recherches : « La gestion des conflits dans un contexte de mutation organisationnelle »



Marketing / E-Marketing : Business Intelligence, stratégie marketing off et on-line, création produit, étude de marché national/international, business plan, CRM, enquête, gestion et exécution de projets, cahier des charges



Communication : Elaboration et mise en œuvre de stratégie off et on-line, création supports et outils de communication, relations publiques (RP), évènementielles



